Reuters: госдеп призвали добиться дополнительных прав на полёты над Россией

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Авиакомпании США призвали Госдепартамент обеспечить право на пролеты над Россией в срочном порядке.
Reuters: госдеп призвали добиться дополнительных прав на полёты над Россией
  • AP
  • © Charlie Riedel

Как сообщает Reuters, речь идёт о Airlines for America — группе, которая объединяет пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие авиакомпании.

Группа написала письмо непосредственно госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой вмешаться в ситуацию.

Авторы письма сообщает, что без дополнительных разрешений американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными авиамаршрутами.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что Соединённые Штаты выступают за продолжение «прямого и откровенного» диалога с Россией по вопросам кибербезопасности. 

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