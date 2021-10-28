В Белом доме выступают за продолжение диалога России и США по кибербезопасности

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Соединённые Штаты выступают за продолжение «прямого и откровенного» диалога с Россией по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.
В Белом доме выступают за продолжение диалога России и США по кибербезопасности
  • Reuters

«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Нойбергер добавила, что стороны провели ряд обсуждений, Вашингтон передал Москве информацию о конкретных преступных действиях.

«Мы рассчитываем на продолжение конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов», — подытожила она.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг сообщила, что Соединённые Штаты выступают за продолжение диалога с Россией и Китаем о рисках эскалации в киберпространстве.

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