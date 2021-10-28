В Белом доме выступают за продолжение диалога России и США по кибербезопасности
- Reuters
«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Нойбергер добавила, что стороны провели ряд обсуждений, Вашингтон передал Москве информацию о конкретных преступных действиях.
«Мы рассчитываем на продолжение конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов», — подытожила она.
Ранее заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг сообщила, что Соединённые Штаты выступают за продолжение диалога с Россией и Китаем о рисках эскалации в киберпространстве.