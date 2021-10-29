Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

В рамках празднования 60-летия первого пилотируемого полёта в космос в столице Никарагуа установили бюст Юрия Гагарина.

«По случаю празднования в этом году 60-летия первого полёта в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Фёдором Юрчихиным и власти Никарагуа», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства в центральноамериканской стране.

Памятник Гагарину был установлен в столичном Парке мира.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты.