Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа
- globallookpress.com
- © Alexandr Yakovlev
«По случаю празднования в этом году 60-летия первого полёта в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Фёдором Юрчихиным и власти Никарагуа», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства в центральноамериканской стране.
Памятник Гагарину был установлен в столичном Парке мира.
Ранее сообщалось, что 10 октября в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты.