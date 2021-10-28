Politico: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена

Американская администрация задерживала испытания гиперзвукового оружия перед саммитом президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся в июне в Женеве.

В статье утверждается, что Белый дом поручил Министерству обороны США отложить запланированные задолго до этого испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы «не усиливать напряжённость с Москвой».

Газета пишет, что американские чиновники опасались, что подобное испытание перед саммитом могло «послать неправильный сигнал или вообще саботировать встречу».

Как заявил неназванный сотрудник Пентагона, Россия также «не устраивала провокационных вещей перед саммитом».

В Белом доме при этом назвали публикацию Politico неточной, а в Пентагоне отказались комментировать эти данные.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина оказала позитивное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.