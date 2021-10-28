Террористы совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Идлиб зарегистрирован один обстрел, в провинции Алеппо — четыре, в провинции Латакия — три обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в рамках заседания Совета Безопасности по Сирии заявил, что на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется риск эскалации напряжённости.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.