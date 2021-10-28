США выделят $144 млн на помощь пострадавшим от кризиса в Афганистане

Короткая ссылка
Соединённые Штаты выделят почти $144 млн в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса в Афганистане. Об этом говорится на сайте Белого дома.
США выделят $144 млн на помощь пострадавшим от кризиса в Афганистане
  • AP

«Соединённые Штаты предоставят почти $144 млн новой гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане», — говорится в заявлении

Общая сумма гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в 2021 году составит около $474 млн.

Уточняется, что помощь поступит через независимые гуманитарные организации, оказывающие поддержку более чем 18,4 млн афганцам.

В пятницу, 22 октября, президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить