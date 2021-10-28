США выделят $144 млн на помощь пострадавшим от кризиса в Афганистане
- AP
«Соединённые Штаты предоставят почти $144 млн новой гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане», — говорится в заявлении.
Общая сумма гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в 2021 году составит около $474 млн.
Уточняется, что помощь поступит через независимые гуманитарные организации, оказывающие поддержку более чем 18,4 млн афганцам.
В пятницу, 22 октября, президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.