В МИД рассказали, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан
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«Речь идёт о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе 300», — заявила Захарова.
По её словам, посольство России находится на связи с гражданами, чтобы «поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации».
При этом точное число российских граждан в Судане неизвестно.
«Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может, потому что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют», — пояснила Захарова.
Ранее в Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.