В МИД рассказали, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан.
В МИД рассказали, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан
  • © МИД РФ

«Речь идёт о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе 300», — заявила Захарова.

По её словам, посольство России находится на связи с гражданами, чтобы «поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации».

При этом точное число российских граждан в Судане неизвестно.

«Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может, потому что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют», — пояснила Захарова.

Ранее в Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.

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