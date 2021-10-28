В МИД рассказали, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Судане находятся порядка 300 российских граждан.

«Речь идёт о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе 300», — заявила Захарова.

По её словам, посольство России находится на связи с гражданами, чтобы «поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации».

При этом точное число российских граждан в Судане неизвестно.

«Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может, потому что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют», — пояснила Захарова.

Ранее в Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.