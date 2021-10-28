Россия призывает этнополитсилы Афганистана к отказу от воинственной риторики

Россия призывает афганские силы к отказу от воинственной риторики, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Россия следит за ситуацией в Афганистане, и обратила внимание на декларацию политических сил прежнего режима страны о создании «высшего совета национального сопротивления» с целью вооружённой борьбы с «Талибаном»*.

По её словам, инициаторами создания совета выступили люди, которые находятся за пределами Афганистана.

«Мы призываем все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие западные страны отменить введённые против Афганистана санкции.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.