В Минюсте Польши заявили, что страна не должна платить назначенные судом ЕС штрафы

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Польша не должна платить назначенные Европейским судом юстиции штрафы. Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро.
В Минюсте Польши заявили, что страна не должна платить назначенные судом ЕС штрафы
  • Reuters

«Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого», — приводит ТАСС заявление министра.

По словам Зёбро, Минюст будет настаивать именно на таком подходе польских властей.

«Польское государство не может уступить беззаконию», — заключил он.

Ранее замминистра польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза и игнорировать решения суда ЕС.

Суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.

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