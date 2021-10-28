В Минюсте Польши заявили, что страна не должна платить назначенные судом ЕС штрафы
- Reuters
«Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого», — приводит ТАСС заявление министра.
По словам Зёбро, Минюст будет настаивать именно на таком подходе польских властей.
«Польское государство не может уступить беззаконию», — заключил он.
Ранее замминистра польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза и игнорировать решения суда ЕС.
Суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.