В Минюсте Польши заявили, что страна не должна платить назначенные судом ЕС штрафы

Польша не должна платить назначенные Европейским судом юстиции штрафы. Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро.

«Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого», — приводит ТАСС заявление министра.

По словам Зёбро, Минюст будет настаивать именно на таком подходе польских властей.

«Польское государство не может уступить беззаконию», — заключил он.

Ранее замминистра польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза и игнорировать решения суда ЕС.

Суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.