Число зафиксированных случаев коронавируса в мире почти достигло 245 млн

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Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 244 996 373. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Число зафиксированных случаев коронавируса в мире почти достигло 245 млн
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что с начала пандемии в мире после инфицирования COVID-19 умерли 4 971 538 человек.

Максимальное число заболевших и скончавшихся наблюдается в США, там зафиксировано 45 703 960 случаев коронавируса.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где количество выявленных случаев COVID-19 достигло 34 215 653. 

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 766 168 заболевших.

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