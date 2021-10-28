Число зафиксированных случаев коронавируса в мире почти достигло 245 млн
- AP
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что с начала пандемии в мире после инфицирования COVID-19 умерли 4 971 538 человек.
Максимальное число заболевших и скончавшихся наблюдается в США, там зафиксировано 45 703 960 случаев коронавируса.
Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где количество выявленных случаев COVID-19 достигло 34 215 653.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 766 168 заболевших.