В граничащем с Россией китайском Хэйхэ ввели карантин из-за возросших случаев COVID-19
Отмечается, что 27 октября в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтверждён случай новой коронавирусной пневмонии.
После обследования граждан были обнаружены ещё три местных жителя, которые являлись бессимптомными носителями вируса.
Издание со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на COVID-19 и эпидемию пневмонии города Хэйхэ информирует, что с 28 октября в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта. Движение всех автобусов и такси приостанавливается. Также будут приостановлены бизнес и производство.
«За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены», — приводит Интерфакс решение штаба.
Кроме того, уменьшается время работы магазинов, складов и аптек и отменяются массовые мероприятия.
Ранее в Китае заявляли, что в будущем человечество столкнётся с новым вирусом.