В граничащем с Россией китайском Хэйхэ ввели карантин из-за возросших случаев COVID-19

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В приграничном с Россией китайском городе Хэйхэ, расположенном напротив столицы Амурской области, ввели карантин после роста новых случаев инфицирований коронавирусом. Об этом сообщает пекинская газета The Beijing News со ссылкой на данные комиссии здравоохранения провинции Хэйлунцзян.

Отмечается, что 27 октября в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтверждён случай новой коронавирусной пневмонии.

После обследования граждан были обнаружены ещё три местных жителя, которые являлись бессимптомными носителями вируса. 

Издание со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на COVID-19 и эпидемию пневмонии города Хэйхэ информирует, что с 28 октября в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта. Движение всех автобусов и такси приостанавливается. Также будут приостановлены бизнес и производство.

«За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены», — приводит Интерфакс решение штаба.

Кроме того, уменьшается время работы магазинов, складов и аптек и отменяются массовые мероприятия.

Ранее в Китае заявляли, что в будущем человечество столкнётся с новым вирусом.

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