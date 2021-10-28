В Мексике при пожаре на заводе пострадали 11 рабочих
- Reuters
- © Jose Luis Gonzalez
«По меньшей мере 11 рабочих пострадали в результате пожара на ... заводе», — сказано в заявлении руководства компании, опубликованном на их Facebook-аккаунте.
Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести.
Отмечается, что возгорание случилось из-за утечки масла в ходе ремонта двигателя прокатного стана.
Обстоятельств аварийного инцидента выясняются.
В августе при взрыве на нефтедобывающей платформе в Мексике пострадали пять человек.