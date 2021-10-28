В Мексике при пожаре на заводе пострадали 11 рабочих

Как минимум 11 рабочих пострадали при пожаре на металлургическом заводе компании Altos Hornos de Mexico (AHMSA) в городе Монклова на севере Мексики. Об этом сообщает руководство компании.

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

«По меньшей мере 11 рабочих пострадали в результате пожара на ... заводе», — сказано в заявлении руководства компании, опубликованном на их Facebook-аккаунте. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что возгорание случилось из-за утечки масла в ходе ремонта двигателя прокатного стана. Обстоятельств аварийного инцидента выясняются. В августе при взрыве на нефтедобывающей платформе в Мексике пострадали пять человек.