Pemex: при взрыве в Мексике пострадали пять человек
Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
«К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице в городе Сьюдад-дель-Кармен... К счастью, сведений о погибших не поступало», — говорится в публикации.
В июле взрыв произошёл возле офиса греческой нефтеперерабатывающей компании REVOIL в Афинах, в результате которого пострадал один человек. Известно, что взрывное устройство было размещено за пределами помещения и взорвалось вскоре после 23:00.