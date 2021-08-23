Pemex: при взрыве в Мексике пострадали пять человек

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В результате взрыва и пожара на нефтедобывающей платформе Ku-Alfa компании Pemex в Мексиканском заливе пострадали пять человек.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

«К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице в городе Сьюдад-дель-Кармен... К счастью, сведений о погибших не поступало», — говорится в публикации.

В июле взрыв произошёл возле офиса греческой нефтеперерабатывающей компании REVOIL в Афинах, в результате которого пострадал один человек. Известно, что взрывное устройство было размещено за пределами помещения и взорвалось вскоре после 23:00.

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