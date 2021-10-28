Талибы провели переговоры со спецпредставителем кабмина ФРГ по Афганистану
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Об этом написал в своём Twitter-аккаунте пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.
«Обсуждались вопросы мира, стабильности и содействия по гуманитарной помощи в Афганистане», — сообщил он.
Ранее делегация сформированного движением «Талибан»* нового афганского правительства встретилась в Катаре с представителями США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.