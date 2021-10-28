Талибы провели переговоры со спецпредставителем кабмина ФРГ по Афганистану

Министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки провёл в Катаре переговоры со спецпредставителем правительства Германии по Афганистану Маркусом Потцелем.

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Об этом написал в своём Twitter-аккаунте пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи. «Обсуждались вопросы мира, стабильности и содействия по гуманитарной помощи в Афганистане», — сообщил он. Ранее делегация сформированного движением «Талибан»* нового афганского правительства встретилась в Катаре с представителями США. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.