Депутат Белик рассказал о стоящей перед Россией дилемме в связи с решением суда по скифскому золоту

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.
Депутат Белик рассказал о стоящей перед Россией дилемме в связи с решением суда по скифскому золоту
  • AP

Белик отметил, что решение амстердамского суда ставит под вопрос культурное сотрудничество с Нидерландами.

«По той простой причине, что завтра любое полотно или ценный артефакт, переданный на выставку, может оказаться в руках третьей стороны, потому что когда-то они предъявляли на него свои права», — подчеркнул депутат.

Таким образом, объяснил парламентарий, «мы столкнулись с дилеммой».

«Отправлять ли какие-то наши музейные экспонаты в Европу или же держать их при себе — так будет надёжнее. Отдать российское достояние в руки голландских музейщиков — это поставить под вопрос то, вернутся ли эти ценности назад», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

По её словам, данное решение подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.

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