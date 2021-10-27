В МИД Ирана призвали США разморозить $10 млрд иранских активов

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о необходимости разморозки Соединёнными Штатами $10 млрд иранских активов.
В МИД Ирана призвали США разморозить $10 млрд иранских активов
  • AP

«Если у Байдена будет сильная воля к отмене санкций, он разморозит $10 млрд иранских активов», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он заявил на пресс-конференции после министерской встречи стран — соседей Афганистана.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американская сторона не собирается возвращать радикальному движению «Талибан»* средства Центробанка Афганистана.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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