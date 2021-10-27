В МИД Китая сделали представление США после заявлений Блинкена по Тайваню
- AP
«Заявление американской стороны является серьёзным нарушением принципа одного Китая и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
США «посылает ошибочный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам», подчеркнули в МИД КНР.
«Мы чётко изложили нашу позицию американской стороне и сделали строгое представление», — заключил дипломат.
Как ранее сообщало РИА Новости, Блинкен заявил о поддержке участия Тайваня в системе ООН.
Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.