В МИД Китая сделали представление США после заявлений Блинкена по Тайваню

Пекин сделал представление Вашингтону, осудив призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к членам ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации.

«Заявление американской стороны является серьёзным нарушением принципа одного Китая и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

США «посылает ошибочный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам», подчеркнули в МИД КНР.

«Мы чётко изложили нашу позицию американской стороне и сделали строгое представление», — заключил дипломат.

Как ранее сообщало РИА Новости, Блинкен заявил о поддержке участия Тайваня в системе ООН.

Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.