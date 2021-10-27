Талибы обсудили с Туркменией совместные экономические проекты
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«В ходе беседы были рассмотрены различные экономические проекты между двумя странами», — сообщил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид в своём Twitter.
د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر د ترکمنستان له سفیر سره وکتلhttps://t.co/VxszXJ7AlNpic.twitter.com/keFTPB4cWe— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 26, 2021
В частности стороны обсудили реализацию проекта трансафганского газопровода.
Ранее афганские энергетики полностью восстановили электроснабжение в столице Афганистана и в ближайших к ней провинциях.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.