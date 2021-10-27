Талибы обсудили с Туркменией совместные экономические проекты

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Мохаммад Иса Ахунд, назначенный движением «Талибан»* на пост министра горнорудной промышленности и нефти провёл в Кабуле встречу с послом Туркмении Ходжой Овезовым и обсудил с ним совместные экономические проекты.
Талибы обсудили с Туркменией совместные экономические проекты
  • AP
  • © Ahmad Halabisaz

«В ходе беседы были рассмотрены различные экономические проекты между двумя странами», — сообщил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид в своём Twitter.

В частности стороны обсудили реализацию проекта трансафганского газопровода.

Ранее афганские энергетики полностью восстановили электроснабжение в столице Афганистана и в ближайших к ней провинциях.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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