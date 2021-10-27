Талибы обсудили с Туркменией совместные экономические проекты

Мохаммад Иса Ахунд, назначенный движением «Талибан»* на пост министра горнорудной промышленности и нефти провёл в Кабуле встречу с послом Туркмении Ходжой Овезовым и обсудил с ним совместные экономические проекты.

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«В ходе беседы были рассмотрены различные экономические проекты между двумя странами», — сообщил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид в своём Twitter. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر د ترکمنستان له سفیر سره وکتلhttps://t.co/VxszXJ7AlNpic.twitter.com/keFTPB4cWe — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 26, 2021 В частности стороны обсудили реализацию проекта трансафганского газопровода. Ранее афганские энергетики полностью восстановили электроснабжение в столице Афганистана и в ближайших к ней провинциях. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.