В Кабуле восстановили электроснабжение

Афганские энергетики полностью восстановили электроснабжение в столице Афганистана и в ближайших к ней провинциях.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу энергокомпании Breshna.

«В результате диверсии в ночь с четверга на пятницу, приведшей к разрушению опор линии электропередачи в пригороде Кабула, без электричества остались афганская столица и ряд провинций», — уточнили в компании.

Вместе с тем генеральный директор Breshna Хафез Мухаммад Амин Фаруки призвал лидеров радикального движения «Талибан»* приложить серьёзные усилия для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

21 октября сообщалось, что столица Афганистана и ближайшие к ней провинции остались без электричества из-за взрыва на подстанции.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.