Весь Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афганскую энергетическую корпорацию.
«Из-за взрыва в Кала Мурад Бег провинции Кабул была повреждена линия электропередачи. В результате обесточен Кабул и ряд других провинций», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ремонтные бригады уже находятся на месте происшествия, как только позволит ситуация, они начнут работы по восстановлению работы линии.
Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.