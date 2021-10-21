Весь Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции

Столица Афганистана и ближайшие к ней провинции остались без электричества из-за взрыва на подстанции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афганскую энергетическую корпорацию.

«Из-за взрыва в Кала Мурад Бег провинции Кабул была повреждена линия электропередачи. В результате обесточен Кабул и ряд других провинций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ремонтные бригады уже находятся на месте происшествия, как только позволит ситуация, они начнут работы по восстановлению работы линии.

Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.