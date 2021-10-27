В США пообещали предлагать инновации в сфере борьбы с изменением климата

В ближайшие месяцы и годы США будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

«В ближайшие месяцы и годы мы будем проводить дополнительные конкретные меры, инновации и инициативы», — цитирует РИА Новости слова Керри в ходе дебатов высокого уровня ГА ООН, посвященных борьбе с изменением климата.

По его словам, президент США Джо Байден осознаёт важность помощи развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира в семь раз больше обещанного сокращать выбросы парниковых газов, иначе планету ждёт климатическая катастрофа.