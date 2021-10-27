ФРГ прекратит оказание помощи Судану из-за путча
- Reuters
- © Mohamed Nureldin Abdallah
«Переворот разрушил основу для этих обязательств. Германия не будет продолжать оказывать поддержку в этих условиях», — говорится в сообщении Мааса на сайте МИД.
По его словам, переворот в Судане — катастрофа, ставящая страну в опасное положение.
Он добавил, что решительно осуждает действия суданских военных.
Ранее канцелярия смещённого военными премьер-министра Судана Абдуллы Хамдука подтвердила, что премьер вернулся в резиденцию.