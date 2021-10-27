ФРГ прекратит оказание помощи Судану из-за путча

Германия прекратит оказание поддержки Судану в рамках международных обязательств, если военный переворот в стране не будет остановлен, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Переворот разрушил основу для этих обязательств. Германия не будет продолжать оказывать поддержку в этих условиях», — говорится в сообщении Мааса на сайте МИД.

По его словам, переворот в Судане — катастрофа, ставящая страну в опасное положение.

Он добавил, что решительно осуждает действия суданских военных.

Ранее канцелярия смещённого военными премьер-министра Судана Абдуллы Хамдука подтвердила, что премьер вернулся в резиденцию.