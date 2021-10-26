Зампостпреда России в ООН: суданцы должны сами решить, был ли в стране переворот
- AP
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«Тяжело сказать, переворот ли это или нет. Есть ситуации, подобные этой, во многих частях мира, и их не называют переворотом», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, «это суданцам решать — переворот это или нет».
Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.