Мать одного из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян рассказала о выходе сына из СИЗО

Ирина Вдовкина, мать одного из задержанных по делу о непредумышленном поджоге леса в Турции, Дмитрия Коршунова, рассказала RT о выходе сына из турецкого СИЗО.

По её словам, сын позвонил ей от ворот изолятора и сказал, что пока они побудут в Турции.

«Они вышли, сейчас жильё им помогут снять. Пока их отпускать не будут: они под подпиской. Будут ждать решения суда», — отметила она.

Как заявила женщина, что будет дальше, пока неизвестно.

«Будет ли штраф, возмещение ущерба, но их выпустили, как я понимаю, до суда. Они не виноваты. По этой тропе ведь не они одни ходят, пол-Турции, куча туристов», — добавила Вдовкина.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT, что суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса.

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