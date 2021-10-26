Госдеп: США намерены устранить задержки с выдачей виз

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Первый заместитель помощника госсекретаря по консульским делам Дуглас Беннинг заявил, что Соединённые Штаты намерены устранить задержки с выдачей виз по всему миру после вступления в силу новых правил въезда в страну.
Госдеп: США намерены устранить задержки с выдачей виз
  • AP

Он отметил, что подписанная президентом США Джо Байденом прокламация, касающаяся новых правил въезда в страну, «в отличие от предыдущих не ограничивает выдачу виз за рубежом» в посольствах и консульствах Штатов.

«Также я хочу отметить, что пандемия COVID-19 привела, конечно, к глубокому сокращению возможностей Госдепартамента по выдаче виз. Мы продолжаем упорно работать над поиском путей безопасного и эффективного рассмотрения заявлений на получение виз по всему миру в соответствии с научными знаниями и требованиями здравоохранения. Мы стремимся устранить задержки с выдачей виз как можно быстрее и безопаснее», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в посольстве США разъяснили ситуацию с визами для россиян.

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