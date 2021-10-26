Аэропорт столицы Судана приостановил работу до 30 октября

Короткая ссылка
Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в аэропорт суданской столицы Хартума и из него с 26 по 30 октября. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.
Аэропорт столицы Судана приостановил работу до 30 октября
  • Reuters

«Управление гражданской авиации опубликовало извещение пилотам о приостановке всех авиарейсов в международный аэропорт Хартума и из него», — говорится в сообщении в Facebook.

Как уточняется, ограничения вступают в силу со вторника, 26 октября, и до 02:00 (03:00 мск) 30 октября. 

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить