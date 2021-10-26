Аэропорт столицы Судана приостановил работу до 30 октября

Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в аэропорт суданской столицы Хартума и из него с 26 по 30 октября. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.

«Управление гражданской авиации опубликовало извещение пилотам о приостановке всех авиарейсов в международный аэропорт Хартума и из него», — говорится в сообщении в Facebook.

Как уточняется, ограничения вступают в силу со вторника, 26 октября, и до 02:00 (03:00 мск) 30 октября.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.