Аэропорт столицы Судана приостановил работу до 30 октября
- Reuters
«Управление гражданской авиации опубликовало извещение пилотам о приостановке всех авиарейсов в международный аэропорт Хартума и из него», — говорится в сообщении в Facebook.
Как уточняется, ограничения вступают в силу со вторника, 26 октября, и до 02:00 (03:00 мск) 30 октября.
Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.