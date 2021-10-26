В польском правительстве появится министр по фамилии Москва
- Reuters
Об этом сообщает PAP.
В частности, изменения коснутся Министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.
Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.
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