В польском правительстве появится министр по фамилии Москва

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве. В том числе в кабмине появится министр по фамилии Москва.

Об этом сообщает PAP.

В частности, изменения коснутся Министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.

Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

Ранее Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС.