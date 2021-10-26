В польском правительстве появится министр по фамилии Москва

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве. В том числе в кабмине появится министр по фамилии Москва.
В польском правительстве появится министр по фамилии Москва
  • Reuters

Об этом сообщает PAP.

В частности, изменения коснутся Министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.

Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

Ранее Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС. 

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