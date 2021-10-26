Захарова призвала ФРГ и Францию оценить угрозы Киева в адрес Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии и Франции, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, оценить угрозы Киева в адрес Москвы и то, как они способствуют переговорному процессу.

Российский дипломат отметила, что в Европе игнорируют саботаж Минских соглашений в Киеве, а теперь власти Украины открыто угрожают России.

«Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч нормандского формата, оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она также обратилась к гражданам Украины, призывая их задуматься о том, куда могут завести агрессивные заявления милитаристского характера из уст киевских политиков.

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее допустил возможность, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.