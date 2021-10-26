Президент Ливана заявил, что сценарий гражданской войны в стране не повторится

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что сценарий гражданской войны (1975—1991 годов) в стране не повторится.

«Нет пути к возвращению к гражданской войне. Последствия последних событий в Тайуне утихли», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ситуация в стране стабилизировалась вопреки постоянно присутствующей «беспокойной атмосфере».

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которых подозревают в причастности к перестрелкам, в ходе которых погибли люди.