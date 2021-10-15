В Ливане возбудили дела против подозреваемых в стрельбе во время беспорядков в Бейруте
- AP
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Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, ранее портал Al-Wataniya отмечал, что причастность данных людей к перестрелкам была установлена в ходе проведённых допросов.
Ранее сообщалось, что в районе Тайуни в Бейруте произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали люди. Позднее стало известно о задержании подозреваемых в стрельбе.
Отмечалось, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл в оперативный центр армии в связи с происшествием.