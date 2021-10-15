В Ливане возбудили дела против подозреваемых в стрельбе во время беспорядков в Бейруте

Военная прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которых подозревают в причастности к перестрелкам, в ходе которых погибли люди.

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, ранее портал Al-Wataniya отмечал, что причастность данных людей к перестрелкам была установлена в ходе проведённых допросов.

Ранее сообщалось, что в районе Тайуни в Бейруте произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали люди. Позднее стало известно о задержании подозреваемых в стрельбе.

Отмечалось, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл в оперативный центр армии в связи с происшествием.