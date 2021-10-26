Главнокомандующий ВС Судана раскрыл местонахождение премьера страны

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Смещённый в результате военного переворота с должности премьер-министр Судана Абдулла Хамдук находится дома у главнокомандующего ВС страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Главнокомандующий ВС Судана раскрыл местонахождение премьера страны
  • AP

Об этом рассказал сам военачальник, отметив, что до этого суданский премьер находился у себя дома под домашним арестом.

«Мы побоялись, что он может пострадать, поэтому теперь он у меня дома. Он в порядке, ведёт обычную жизнь. Когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать, он сможет вернуться к себе домой», — цитирует аль-Бурхана РИА Новости.

Он добавил, что все задержанные политики, в отношении которых есть обвинения в совершении уголовных преступлений, предстанут перед судом. По словам главнокомандующего ВС Судана, некоторых министров задержали из-за того, что военные посчитали их угрозой единству страны.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.

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