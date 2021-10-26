Читатели Der Spiegel оценили слова главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
- AP
«Применение ядерной бомбы должно быть крайней мерой и не должно использоваться для устрашения», — написал пользователь с ником AkcayKerstin.
Читатель с ником stephan25788 отметил, что, несмотря на то что Крамп-Карренбауэр всё ещё состоит в должности, то, что она сказала, несущественно и является её личным мнением.
«Такое никому не следует говорить, и тем более политику», — написал пользователь с ником Meckertante21.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России абсолютно недопустимыми.