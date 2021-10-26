В КНР призвали талибов защищать права женщин и детей

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Движение «Талибан»* должно проявлять открытость и защищать права женщин и детей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, помогал афганскому народу самостоятельно определять судьбу страны и выбирать путь развития», — приводит МИД КНР слова Ван И на встрече с и. о. замглавы назначенного талибами правительства Абдулом Гани Барадаром в Дохе.

По его словам, Китай готов оказывать Афганистану гуманитарную помощь и работать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности.

Министр выразил надежду, что талибы будут проявлять инклюзивность, защищать законные права женщин и детей и объединять все этнические группы.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ответственность за Афганистан несут те страны, которые воевали там 20 лет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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