Путин заявил об ответственности воевавших в Афганистане 20 лет стран за его судьбу
- AP
«При всей важности нашего участия: и Китая, и России... основную ответственность за то, что там (в Афганистане. — RT) происходит, несут те страны, которые воевали там 20 лет», — сказал он.
По мнению Путина, первое, что следовало бы сделать этим странам в данном вопросе, — «разморозить афганские авуары».
«И дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности», — добавил президент России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.