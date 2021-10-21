Путин заявил об ответственности воевавших в Афганистане 20 лет стран за его судьбу

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ответственность за Афганистан несут те страны, которые воевали там 20 лет.

«При всей важности нашего участия: и Китая, и России... основную ответственность за то, что там (в Афганистане. — RT) происходит, несут те страны, которые воевали там 20 лет», — сказал он.

По мнению Путина, первое, что следовало бы сделать этим странам в данном вопросе, — «разморозить афганские авуары».

«И дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности», — добавил президент России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Афганистане есть все признаки наличия гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.