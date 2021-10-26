Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея

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Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Байдена.
Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея
  • AP
  • © Susan Walsh

Отмечается, что Варфоломей остался доволен встречей.

«Президент — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всём мире с самым лучшим руководством и заданным направлением», — заявил патриарх.

Также Варфоломей встретился с госсекретрарём Энтони Блинкеном.

10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, по имеющейся информации, США предпринимают попытки создать автокефальную неканоническую церковь в Белоруссии.

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