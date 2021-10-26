Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея
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Отмечается, что Варфоломей остался доволен встречей.
«Президент — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всём мире с самым лучшим руководством и заданным направлением», — заявил патриарх.
Также Варфоломей встретился с госсекретрарём Энтони Блинкеном.
10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, по имеющейся информации, США предпринимают попытки создать автокефальную неканоническую церковь в Белоруссии.