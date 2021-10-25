В Кремле рассказали детали разговора Путина и Джонсона

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили в том числе тему двусторонних отношений Москвы и Лондона и ситуацию в Афганистане.
В Кремле рассказали детали разговора Путина и Джонсона
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Стороны подробно обсудили климатическую проблематику. С российской стороны была отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Британский премьер приветствовал планы Москвы добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», — заявили в Кремле. 

Также они обсудили ситуацию в Афганистане. Российский президент проинформировал британского коллегу об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата.

Также российский президент и британский премьер выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договорённостей.

Стороны условились поддерживать необходимые контакты по затронутым вопросам.

Ранее в канцелярии британского премьера сообщили о телефонных переговорах Джонсона и Путина.

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