В Кремле рассказали детали разговора Путина и Джонсона
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Стороны подробно обсудили климатическую проблематику. С российской стороны была отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Британский премьер приветствовал планы Москвы добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.
«Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», — заявили в Кремле.
Также они обсудили ситуацию в Афганистане. Российский президент проинформировал британского коллегу об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата.
Также российский президент и британский премьер выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Кроме того, Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договорённостей.
Стороны условились поддерживать необходимые контакты по затронутым вопросам.
Ранее в канцелярии британского премьера сообщили о телефонных переговорах Джонсона и Путина.