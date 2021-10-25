В Лондоне сообщили о телефонных переговорах Джонсона и Путина

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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние отношения, климатическую повестку и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие мировые экономики с давней общей историей Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата, защита международных соглашений, например ядерной сделки с Ираном», — говорится в сообщении.

Премьер Великобритании также приветствовал шаги, предпринятые Россией для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Лидеры стран также обсудили текущую ситуацию в Афганистане.

В числе условий для международного признания движения «Талибан»* Джонсон назвал уважение прав человека.

Ранее президент России в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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