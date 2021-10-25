Главред Wikileaks не исключил обращение Ассанжа к России с просьбой об убежище
- Reuters
В комментарии РИА Новости он напомнил, что власти Австралии не предоставили основателю WikiLeaks убежища и не подали сигналов о поддержке Ассанжа.
«Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него... Варианты будут рассматриваться, когда и где. Ничего не исключено», — сказал Храфнссон, отвечая на соответствующий вопрос о России.
Он также отметил вероятность того, что Ассанжу позволят лично присутствовать на заседании суда в Лондоне по его делу 27 октября.
«Все признаки говорят о том, что ему позволят присутствовать лично. Я не слышал ничего, что бы противоречило этому», — добавил главред WikiLeaks.
Невеста Ассанжа Стелла Морис ранее прокомментировала его возможную экстрадицию в преддверии рассмотрения апелляции Минюста США.