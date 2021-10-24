Невеста Ассанжа прокомментировала возможную экстрадицию основателя WikiLeaks

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Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис прокомментировала возможную экстрадицию Ассанжа в преддверии рассмотрения апелляции Минюста США.

В комментарии РИА Новости она назвала «совершенно непостижимым» согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году.

«После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию», — отметила Морис.

В августе судья Высокого суда Лондона Тим Холройд заявил, что рассмотрение апелляции американского министерства юстиции по делу об экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначено на 27—28 октября.

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