Президент Финляндии 29 октября посетит Россию с официальным визитом
- Reuters
«Президент Республики Саули Ниинистё посетит Россию с рабочим визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 29 октября, в Москве. Президенты Ниинистё и Путин проведут официальные переговоры в Кремле», — говорится в сообщении.
Как уточняется, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией стороны также обсудят региональные и международные вопросы.
В сентябре президент Финляндии провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.