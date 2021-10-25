Президент Финляндии 29 октября посетит Россию с официальным визитом

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Президент Финляндии Саули Ниинистё 29 октября посетит с официальным визитом Россию, где проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.
Президент Финляндии 29 октября посетит Россию с официальным визитом
  • Reuters

«Президент Республики Саули Ниинистё посетит Россию с рабочим визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 29 октября, в Москве. Президенты Ниинистё и Путин проведут официальные переговоры в Кремле», — говорится в сообщении.

Как уточняется, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией стороны также обсудят региональные и международные вопросы.

В сентябре президент Финляндии провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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