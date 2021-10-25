Публицист Газенко назвал блокировку YouTube-каналов RT в Германии «позицией Вашингтона»

Режиссёр и публицист Роман Газенко связал блокировку YouTube-каналов RT в Германии с интересами США.

Закрытие площадок вещания российского СМИ не было случайностью, но решение принималось не властями Германии, сообщил Газенко ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

Непредвзятое освещение политических событий в этой стране мешало планам США, считает он.

«Цена вещания RT в Германии настолько велика, что в ход шли любые средства бюрократической блокировки... Но это не позиция немецкого руководства, это позиция официального Вашингтона, которому сильная Европа не нужна», — заявил Газенко.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность ответных мер на удаление двух немецких каналов RT на YouTube — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».