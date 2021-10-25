В Москве призвали Европу и США разморозить денежные средства Афганистана

Короткая ссылка
В Москве считают возмутительным, что Европа и США до сих пор не разморозили финансовые активы Кабула, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
В Москве призвали Европу и США разморозить денежные средства Афганистана
  • РИА Новости

«Речь идёт о национальных авуарах страны, а не движения талибов*, которые сейчас у власти», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, из 9 млрд финактивов Афганистана более 8 млрд находятся в США и ещё 1,5 млрд заморожены в Европе.

«Это абсолютно возмутительно, это должно быть разморожено», — утверждает Кабулов.

Он счёл лицемерными заявления Вашингтона о том, что в США беспокоятся о благе афганского народа в контексте ситуации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить