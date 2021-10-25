В Москве призвали Европу и США разморозить денежные средства Афганистана
- РИА Новости
«Речь идёт о национальных авуарах страны, а не движения талибов*, которые сейчас у власти», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, из 9 млрд финактивов Афганистана более 8 млрд находятся в США и ещё 1,5 млрд заморожены в Европе.
«Это абсолютно возмутительно, это должно быть разморожено», — утверждает Кабулов.
Он счёл лицемерными заявления Вашингтона о том, что в США беспокоятся о благе афганского народа в контексте ситуации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.