В Москве призвали Европу и США разморозить денежные средства Афганистана

В Москве считают возмутительным, что Европа и США до сих пор не разморозили финансовые активы Кабула, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Речь идёт о национальных авуарах страны, а не движения талибов*, которые сейчас у власти», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, из 9 млрд финактивов Афганистана более 8 млрд находятся в США и ещё 1,5 млрд заморожены в Европе.

«Это абсолютно возмутительно, это должно быть разморожено», — утверждает Кабулов.

Он счёл лицемерными заявления Вашингтона о том, что в США беспокоятся о благе афганского народа в контексте ситуации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.