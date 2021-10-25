Кабулов сообщил о планах России отправить гумпомощь в Афганистан в течение недели
- Reuters
«Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… Продовольствие и медикаменты», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам российского дипломата, к гуманитарной операции будут привлечены силы Минобороны и МЧС России. Он отметил, что Москва не только доставит гуманитарный груз, но также организует вывоз из Афганистана российских граждан и студентов.
Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ранее заявил о заинтересованности России в том, чтобы Афганистан вышел из непрекращающейся гражданской войны.