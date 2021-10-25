Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу случаев COVID-19

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Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом — 274 человека.
Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу случаев COVID-19
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 274 случая заражения коронавирусной инфекцией… Шесть пациентов скончались», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба региона.

Больше всего заболевших выявлено в Кемерове (35), Прокопьевске (34) и Новокузнецке (31).

Предыдущий антирекорд в Кузбассе был зафиксирован 24 октября текущего года — 267 заболевших.

Ранее сообщалось, что в шести регионах России с понедельника, 25 октября, начали действие нерабочие дни, которые были введены местными властями.

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