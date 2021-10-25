Гутерреш назвал Китай важной опорой международного сотрудничества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Китай за 50 лет работы в ООН стал важной опорой международного сотрудничества, вносящей всё возрастающий вклад в преодоление глобальных вызовов.

«Все страны — члены ООН, включая Китай — последовательного поборника мультилатерализма, — привержены выполнению Устава ООН и достижению наших общих задач по укреплению мира, выходу на устойчивый рост и развитие», — приводит ТАСС слова Гуттереша.

Отмечается, что он особенно приветствовал обязательства КНР по отказу от угольных электростанций и призвал Пекин взять на себя повышенные обязательства по борьбе с изменениями климата на саммите в Глазго.

Ранее Гутерреш заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.