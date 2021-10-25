Талибы прокомментировали слова Путина о возможности исключить их из списка террористов

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Министерство иностранных дел Афганистана приветствовало заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения «Талибан»* из списка террористических организаций.

Об этом сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter.

«МИД «Исламского эмирата Афганистан» приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен лидеров эмирата из чёрного списка», — написал он.

По его словам, «война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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