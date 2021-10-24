Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Идлиб зарегистрировано шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три, в провинции Латакия — один обстрел», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Ранее сирийская армия заявила о смерти одного военнослужащего при обстреле со стороны Израиля в районе Пальмиры.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.