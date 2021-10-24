Делегация Совбеза ООН встретилась с переходным руководством Мали
- Reuters
«Делегация Совета Безопасности и Эль-Гассим Ване встретились с властями переходного периода. Они вновь заявили о своём желании, чтобы переходный период проходил в соответствии с планом», — говорится в сообщении в Twitter.
В ООН напомнили, что мировое сообщество готово предложить Мали помощь с вызовами, с которыми сталкивается страна.
Ранее в МИД России заявили, что Москва готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию ситуации в Мали.