Делегация Совбеза ООН встретилась с переходным руководством Мали

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Делегация Совета Безопасности ООН провела встречу с переходными властями Мали. Об этом сообщили в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.
Делегация Совбеза ООН встретилась с переходным руководством Мали
  • Reuters

«Делегация Совета Безопасности и Эль-Гассим Ване встретились с властями переходного периода. Они вновь заявили о своём желании, чтобы переходный период проходил в соответствии с планом», — говорится в сообщении в Twitter.

В ООН напомнили, что мировое сообщество готово предложить Мали помощь с вызовами, с которыми сталкивается страна.

Ранее в МИД России заявили, что Москва готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию ситуации в Мали

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