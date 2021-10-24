FT: ЕС намерен возобновить работу диппредставительства в Кабуле в течение месяца

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Евросоюз намерен вновь открыть своё дипломатическое представительство в Кабуле в течение месяца, чтобы активизировать взаимодействие с радикальным движением «Талибан»*.
FT: ЕС намерен возобновить работу диппредставительства в Кабуле в течение месяца
  • Reuters

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«ЕС намеревается вновь открыть своё дипломатическое представительство в Афганистане в течение месяца, поскольку объединение стремится углубить своё ограниченное взаимодействие с режимом «Талибана», — говорится в материале.

По информации издания, в прошлом месяце в Афганистан была направлена миссия с целью изучения возможности возвращения своих представителей.

Как рассказал один из источников, Евросоюз «нехотя признал  отсутствие альтернативы требованию нового правительства, по которому зарубежные представительства должны охраняться силами талибов»*.

В сентябре в «Талибане» призвали посольства стран мира вновь открыть свои представительства в Кабуле.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил в беседе с RT, что талибы продолжают охранять периметр диппредставительства в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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