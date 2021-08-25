Посол России в Афганистане заявил, что талибы продолжают охранять периметр диппредставительства

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил в беседе с RT, что талибы* продолжают охранять периметр диппредставительства в Кабуле.
Посол России в Афганистане заявил, что талибы продолжают охранять периметр диппредставительства
  • Reuters

«Я вижу, что ситуация вокруг нормальная. Талибы нас охраняют с 16 августа, весь внешний периметр посольства находится под охраной талибов. У нас с ними по этому вопросу есть плотный каждодневный контакт. Никаких претензий нет», — рассказал посол в рамках программы «Русское измерение» с ведущим Артёмом Капшуком.

Ранее Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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